"Un pirata della strada ha ucciso il mio cagnolino, aiutatemi a trovarlo"

- "Buonasera redazione,

scriviamo anche voi in quanto a oggi non siamo riusciti ancora ad avere informazioni utili.

Bistecca è un cagnolino di 9 anni che è stato investito (insieme ad un altro) e ammazzato sull'Aurelia poco dopo lo svincolo per Fosdinovo, tra la pasticeria "la Rosa" e pizzeria "Il Genio". A oggi abbiamo solo un testimone che ha provato anche a fermare il pirata con un'Opel Corsa vecchio modello ma non è riuscito purtroppo a prendere il numero di targa.

Il fatto è avvenuto il 28 febbraio verso le 18.

Il cane era di mia moglie Serena.



Vi ringrazio immensamente per un vs aiuto".





Cristaldi Marco