"Un grazie al personale sanitario del Sant'Andrea, nonostante tutto ci hanno sorriso con gli occhi"

- In mezzo a tante notizie negative, vorrei scrivere alcune righe di ringraziamento. Dopo diversi giorni a casa con presunti sintomi da covid-19, domenica ho dovuto chiamare il 112 per esporre la nostra situazione. Non stavamo benissimo. Così siamo arrivati al temuto tendone del triage fuori dall'ospedale. Non importano i dettagli delle nostre analisi e il decorso della malattia. Quello che io e mia moglie volevamo sottolineare è l'enorme carica di umanità e senso del dovere del medico, degli infermieri e della crocerossina che ci hanno assistito, gestito e considerato. In un periodo di mascherine, occhiali e protezioni di sicurezza, l'unica cosa che rimane scoperta alla visuale sono gli occhi. E ci siamo resi conto che queste persone riescono a comunicarti un sorriso anche con gli occhi. Sono persone speciali che, nonostante l'emergenza e le 12 ore filate di turno costretti in un abbigliamento pesante da sopportare, riescono a tenerti la mano, ad accarezzarti una guancia e a sorridere, a sorridere con gli occhi cercando di trasmettere quello che il resto della mimica facciale non riesce ad esprimere a causa delle protezioni.



Faccio il nome e ricordo il dottor Giammori, l'infermiera Patrizia, la crocerossina Monica, l'infermiere Nicola, il collega in turno con lui e tutti i ragazzi che guidano le ambulanze. Queste sono le persone speciali che ci hanno alleggerito una giornata pesante. Sono sicura che tanti altri come loro operano in ogni turno in la stessa umanità. Grazie ancora. Vi dobbiamo tutti molto.



LETTERA FIRMATA



