"Un'auto ha scontrato mio padre e non si è fermata. Cerco testimoni"

- Buongiorno Città della Spezia.

l'8 ottobre scorso intorno alle 14.30 è avvenuto un incidente a Migliarina in via Sarzana vicino alla chiesa di San Giovanni: una macchina nera uscita da una strada secondaria senza dare la precedenza e due moto hanno dovuto inchiodare. Su una delle due c'era mio papà che è caduto riportando alcune ferite. L'auto non si è fermata a prestare soccorso. Sto cercando testimoni che potevano aver visto l'accaduto. Chi volesse aiutarmi scriva a annalisa.25@hotmail.com.



Grazie