- Motoseghe in via Monfalcone, un altro albero abbattuto. Ne resta uno che sgomento quanto me cerca il fratello annientato. Forse neppure immagina che domani toccherà anche a lui. Guardo sconsolato e resto a chiedermi perch? Mi domando quindi perchè quando i rami crescono eccessivamente non vengono semmai potati: curare il verde non può significare cancellarne traccia. Di questo passo non rimarranno che catrame e cemento. Dio, che tristezza! Possibile che non importi più a nessuno?



Paolo