"Tutto il nostro affetto agli oss volontari che scendono in campo"

- Egregio Direttore



La federazione Migep e Shc oss porgono un caloroso abbraccio ai 1500 oss volontari della Protezione Civile che prenderanno servizio oggi, lontani dalle loro famiglie.

Una grande stima va a tutti gli oss e ai volontari oss che stanno dimostrando di essere una professione con grandi capacità, umanità e empatia.

Oggi hanno l’opportunità per sviluppare le conoscenze, le competenze e la fiducia in loro stessi. Oggi viviamo in un mondo di totale emergenza, persino il pensiero è energia, in totale interconnessione. Tutto è energia e spazio, l’oss fa parte di questa realtà, intimamente intrecciata con essa.

A tutti gli oss, grande rispetto per essere in prima linea a rischio della vita, un intenso pensiero ai colleghi che sono morti. Come rappresentanti della categoria siamo orgogliosi di questi volontari OSS, un grande esempio di professionalità.



Distanti ma insieme, siete l’orgoglio, siamo fieri di voi