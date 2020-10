"Tutti a parlare del ponte di Albiano quando c'è una bretella approvata da anni e dimenticata..."

- Salve, sono un vostro lettore e vi scrivo anche io a riguardo della problematica del traffico nella provincia. Mi chiedo come sia possibile passare buona parte di una giornata incolonnati per strada, come puo' essere che per percorrere 15 km ci voglia lo stesso tempo che a percorrerne 100. Io abito oltre Ceparana e tutti i giorni devo arrivare a Santo Stefano magra e viceversa la sera...apprezzo l'enorme sforzo che il nostro caro sindaco ha fatto nel realizzare il bypass della Ripa ma mi chiedo come sia possibile che ci sia la solita coda, sia all'andata che al ritorno, di quando c'era il semaforo con senso unico alternato.



Abbiamo le strade in condizioni pietose, la possibilità di creare alternative valide esiste ma perchè non vengono effettuate? La bretella Ceparana-Santo Stefano è gia stata approvata e finanziata da tanti anni come mai non se ne parla nemmemo? Negli ultimi giorni mi sono reso conto che l'importante sia parlare delle macerie del ponte di Albiano, che peraltro all'amministrazione spezzina dovrebbe interessare in parte visto che quel territorio è in Toscana e parlare dello stadio dello Spezia che per forza deve essere pronto per dicembre. Come mai quando si tratta di calcio si spendono facilmemte i soldi dei cittadini e come mai si realizzano opere velocemente? I cittadini spezzini che tutti i giorni affrontano le varie code sulle nostre strade sono consapevoli che invece che sistemare uno stadio, i soldi (circa 1,6 milioni) sarebbe meglio investirli nel sistemare la viabilità nella provincia?



Cordiali saluti

Simone S.