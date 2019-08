"Turisti costretti alle code sotto il sole per acquistare il biglietto al molo traghetti"

- Buongiorno,



ogni giorno assisto alla stessa imbarazzante scena: turisti e villeggianti sono in coda sotto al sole alla passeggiata Morin, davanti alla biglietteria dei battelli della Navigazione Golfo dei Poeti, in attesa dell’acquisto del biglietto per le Cinque Terre, Portovenere o isola Palmaria... sottolineo “coda per l’acquisto del biglietto”, non coda per l’imbarco, che è celere, Spesso per fortuna un’auto della Polizia di Stato staziona in prossimità della coda, per garantire la sicurezza delle persone.



Tale situazione si crea perché l’unico modo per acquistare il biglietto del trasporto via mare della nostra città è recarsi alla biglietteria della Morin, nei momenti della giornata in cui è aperta, ossia entro le 15.30, escluso il momento della pausa pranzo di circa 2 ore. Mi pare assurdo che mentre tutti gli altri mezzi di trasporto pubblici oggigiorno permettano di acquistare il biglietto on-line, il nostro trasporto via mare consenta l’acquisto di biglietti cartacei direttamente al molo e solamente in determinati orari. Sarebbe come se il biglietto dell’Atc si potesse acquistare solamente negli uffici di piazza Chiodo, entro le 15.30, escludendo la pausa pranzo... pura follia!



Se i biglietti dei battelli fossero acquistabili almeno in tabaccheria o nelle edicole, come succede per quelli dell’autobus da tempi immemori, non si formerebbero le lunghe code sotto il sole. Ma evidentemente non hanno la necessità di preoccuparsi dei colpi di sole di turisti e bagnanti in coda. Come spezzina, mi vergono del trattamento riservato ai turisti e dell’idea di arretratezza che sicuramente lasciamo, ma spero che qualcosa possa cambiare nel breve termine.



Lucia