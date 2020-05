"Troppa gente in giro in gruppo e senza mascherine"

- In questa settimana e nel weekend in particolare, grazie al bel tempo, le colline sopra la città sono state prese d’assalto da centinaia di persone. Ieri a Marinasco ho incontrato 80 persone in um'ora di passeggiata, tutte (tranne tre) senza mascherina e, soprattutto, in gruppi. Quindi apertura anticipata e senza seguire le regole: questo è il risultato. Ricordo che tutti i virologi (probabilmente per chi ci governa non hanno alcun titolo) hanno caldamente consigliato mascherine e distanziamento, al momento unica arma per fermare il contagio.



Lettera firmata