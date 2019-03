"Tratta La Spezia-Sestri una vergogna. I politici si sono svegliati oggi?"

- Buon giorno,

leggo con meraviglia e rabbia il susseguirsi di iniziative e dichiarazione dei politici spezzini e liguri sulla situazione di grande disagio e pericolosità legata ai cantieri autostradali, in particolare sulla tratta La Spezia-Sestri Levante. Dal mese di ottobre va avanti l'attuale stato di cose: infiniti cantieri con disagi e totale silenzio della concessionaria Salt, con particolare penalizzazione per i pendolari della tratta. Personalmente ho scritto due volte a Salt e solo dopo la vostra pubblicazione della mia precedente lettera, ho ricevuto una mail "preformata" in cui Salt si scusa per il disagio ma puntualizza che su sconti o simili niente si può fare.



Ora a distanza di mesi, leggo articoli dichiarazioni e minacce dei ns rappresentanti istituzionali! Ma dove eravate fino ad oggi? Ma Salt o chi per esso fa quello che vuole con le nostre autostrade?? Non avvisa anticipatamente Regione o altri di interventi o lavori? Concludo che ho scritto due mail all’indirizzo dell'assesseore ai trasporti ma ad oggi non ho ottenuto alcuna risposta.



Grazie anticipatamente

F. Figoli