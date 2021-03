- Gentile redazione,



Vi scrivo per segnalare una situazione disdicevole che si presenta da tempo in Via Brigola a San Venerio. A pochi passi dalla ferrovia possiamo vantare: una discarica di masserizie e addirtittura un'automobile ferma da più di un mese parcheggiata, non scherzo, dentro ad una vasca.

Sempre nella zona di Via Brigola ho contato almeno tre discariche. Sono perplesso e rammaricato per questa situazione, spero che in qualche modo si possa intervenire.



Andrea