- Come attestano i tantissimi articoli pubblicati dai media negli ultimi mesi, Toti, Gagliardi, Peracchini, Viale & c. hanno detto tutto ed il suo contrario, facendo populismo e disinformazione, per raccattare voti. E da sciacalli -loro sì- hanno sempre mistificato le inadempienze della sanità, accomunando all’encomiabile personale una direzione priva di programmazione ed incapace di gestire il quotidiano, figuriamoci un’emergenza epocale come quella dovuta alla Covid-19!



Flavio Cavallini