"Tobia ha richiamato l'attenzione sul gattino rimasto incastrato nel tubo"

- "In merito al salvataggio del gattino fatto ieri dai Vigili del Fuoco (QUI), vi racconto un aneddoto commovente su come si sono svolti i fatti. Ci siamo accorti del gattino imprigionato nel tubo in quanto un suo pari, il gatto Tobia, aveva sentito l'altro gattino piangere disperato vista la posizione in cui si trovava e si era posizionato davanti al tombino emettendo lui pure lamenti (un po' per farsi sentire e più per attirare l'attenzione di eventuali passanti). Lo dico a ragion veduta in quanto non appena ha visto che un paio di persone armeggiavano attorno al tombino e cercavano di risolvere la situazione si è allontanato ma nemmeno troppo rimanendo in posizione seduta ad aspettare. Aggiungo un mio pensiero: dovremmo cercare di imparare dagli animali (a 4 zampe s'intende) per come comportarci nella società in cui viviamo".

Olivio Lombardo