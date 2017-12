“Suv escono dagli stalli, così la multa la rischiano anche gli altri”

- Leggendo la lettera di Carla a proposito della pedonalizzazione di Piazza Beverini ho pensato di aggiungere qualcosa al suo condivisibilissimo pensiero. Io non abito in quella zona ma in piazza Europa quindi il mio parere e’ distaccato da un qualsiasi interesse personale. Ma passando da quelle parti più di una piazza, io vedo un parcheggio, nel bel mezzo del centro pedonale. Dove spesso parcheggiare e’ un’insidia vista la maleducazione di tanti. Ho preso anche una multa alcuni mesi fa perché la mia auto invadeva lo stallo adiacente: il bello è che avevo parcheggiato così perché le due auto che erano parcheggiate ai lati erano dei suv enormi, entrambi fuori dalle linee blu. E non c’erano multe sui loro parabrezza. A questo punto meglio pedonalizzare e spostare quei parcheggi in luoghi più consoni perché non è scritto da nessuna parte che si debba arrivare nel centro con la macchina.



Paolo M.