"Subito un lungomare da dedicare a Natale De Grazia"

- Dopo tante vie intitolate a personaggi discutibili e lontani dalla storia spezzina si intitoli subito una strada, possibilmente lungomare, all'ufficiale della capitaneria di porto Natale De Grazia. Finalmente si riuscirà a dar prova della toponomastica voluta dalla giunta spezzina....noi di Europa Verde ci siamo tenuti ben distanti da polemiche tante volte futili che riteniamo rispetto ai problemi della città sicuramente dovrebbero andare in secondo piano, però questa volta c'è una verità certa e inconfutabile.

Lo Stato Italiano riconoscerà una medaglia d'oro al valore ambientale oltre a quella già concessa dal Presidente Ciampi al merito di marina al concittadino onorario Natale De Grazia ucciso tragicamente nel 1995 mentre indagava sul mistero delle navi affondate anche nel golfo. In quel periodo tra tir che scaricavano a Pitelli, l'uccisione di Ilaria Alpi, De Grazia alla ricerca delle suddette navi moriva avvelenato.



Europa Verde chiede preso atto di quanto sopra e tenuto conto del riconoscimento di una vicenda tragica a tinte fosche , che anche l'amministrazione comunale, vista la voglia di “aggiornare” per ricordare persone e fatti storici, intitoli una via a De Grazia con un cippo commemorante una realtà che diversamente potrebbe cadere nel dimenticatoio della storia. Abbiamo visto con che celerità tale operazione se voluta si possa effettuare per cui confidiamo a breve di essere presenti ad una cerimonia di intitolazione della suddetta via.

I presupposti ci sono tutti è la storia di un uomo, nostro concittadino onorario, che avrebbe voluto aiutare La Spezia a risolvere un problema che ancora purtroppo ad oggi sussiste, ma che speriamo visto l'ulteriore stanziamento di un milione di euro possa trovare definitivamente una sua verità.



Europa Verde visto il valore di De Grazia riconosciuto appunto dallo Stato Italiano con ben due medaglie, chiede alla Giunta e al Sindaco di dedicare il 19 dicembre, giorno della nascita di De Grazia, di ogni anno una cerimonia istituendo un giorno del ricordo di un nostro concittadino onorario e di un periodo di cui ancora oggi si cerca di trovare il filo della verità, pur avendo comunque prove inconfutabili di ciò che successe .



Andrea Germi

Portavoce Provinciale di Europa Verde