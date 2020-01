"Su Enel non si dimentichino le lotte dei cittadini"

- Finalmente una notizia l'addio al carbone da parte di Enel a La Spezia a partire dal 2021.

Chiaramente però ora i meriti di questa vittoria, seppur scelta ormai chiara in tutto il mondo, cerca di attribuirseli la stessa classe politica che a livello regionale e provinciale promuove il Biodigestore Masterplan,dimenticata e irrisolta bonifica del sito di Pitelli, mancanza di un piano adeguato in merito all'inquinamento derivante da presenza delle navi da crociera e chi più ne ha più ne metta.

Dunque dopo questo passaggio che sta affrontando il mondo intero , visto i drammatici risvolti dei combustibili fossili su clima ambiente salute cosa succederà alla Spezia ?

E' comodo dare una notizia come una vittoria ma a livello ad esempio dell'indagine epidemiologica che sarebbe sempre più necessaria e da sempre da noi invocata come mai tutto sempre tace?



Eppure ci sarebbe tanto da leggere e da scrivere nel merito e riflettere seriamente per prendere provvedimenti concreti....

L'unica realtà è che i movimenti e i comitati che a livello globale e locale da anni promuovono la lotta per la dismissione del carbone hanno ottenuto finalmente una prima vittoria...la classe politica in genere poco ha a che fare e quella locale tantomeno visto anche che il comune di Spezia non ha neanche preso atto ad esempio dell'esigenza di dichiarare lo stato di emergenza ambientale climatica strettamente annesso e connesso...

E' bello sfoggiare medagliette che si attaccano lucide sul petto ma di fatto quali sono i provvedimenti che ad esempio la giunta Peracchini porrà in essere per la tutela dell'ambiente e della salute?



Staremo a vedere e a valutare sempre dalla stessa parte ovvero di chi ha sostenuto le mobilitazioni negli anni e chi le promuoverà e sopratutto terremmo sempre le distanze opponendoci a una classe politica che prende le decisioni sulla testa della gente , non ascoltando i territori promuovendo a spot la questione ambiente e salute .





Andrea Germi

Portavoce Provinciale Europa Verde