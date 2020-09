"Stop ai mercatini delle onlus, ma in Via Prosperi tutto come prima"

- "I mercatini creano assembramenti?

Alla Spezia pare di no a parte quelli fatti dai banchetti delle associazioni no profit e onlus! In base alla nuova ordinanza del Governatore Toti, infatti, il Comune ha deciso di far chiudere per sicurezza il Mercatino delle Onlus, appuntamento fisso di solidarietà e volontariato che si volge in piazza Cavour la seconda e la terza domenica di ogni mese, ma non ha fermato il mercatino del martedì di Migliarina. E per questo i rappresentanti delle associazioni no profit si sentono indignati.

Non è giusto che solo il nostro mercatino sia stato sospeso. La sicurezza deve valere per tutti in un momento così delicato per la nostra città! Noi siamo assolutamente d’accordo nel rispettare l’ordinanza del Governatore Toti, deve valere per tutti i mercati, non esclusivamente per il nostro che peraltro non è un’attività di commercio, ma di raccolta fondi con cui tutte le nostre associazioni sostengono numerosi progetti nel territorio. Abbiamo già moltissime difficoltà ausate dal blocco per il Covid dei mesi scorsi, nei quali comunque ci siamo occupati a nostre spese di sostenere moltissime situazioni di disagio delle fasce deboli, di famiglie in difficoltà e dei loro animali. Oggi questa decisione che penalizza solo noi del Terzo Settore che siamo impegnati nel sociale ci ferisce e indigna".



Loredana Parodi, presidente dell’associazione Il cuore degli animali

Jenny Fumanti dell’associazione CA.TE.RI.NA.