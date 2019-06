"Stazione Migliarina ancora senza bagni, nonostante i tanti turisti"

- Buongiorno,

sono anni che frequento la stazione dei treni di "La Spezia Migliarina", prima come studentessa fuori sede, poi come pendolare per amore. Devo riconoscere che, rispetto al lontano 2006 quando prendevo i primi treni, ho assistito a notevoli cambiamenti, che rispecchiano l'aumento di utilizzatori della stazione:dal rifacimento del parcheggio, ai totem biglietteria, al punto taxi. Quest'ultimo specialmente fa comprendere quanto le crociere e i turisti siano approdati anche nella zona meno centrale di Marcantone.



Nonostante tutto ciò, ancora nel 2019, devo fare presente che la stazione citata é priva di servizi igienici. Forse prima di arrivare ad introdurre servizi turistici, peraltro da me molto apprezzati, avremmo fatto bene a pensare che chiunque passi da una stazione, possa avere bisogno di un bagno. La scorsa settimana ho chiesto alla signora delle pulizie dove potessi trovarlo e lei, mortificata, mi ha risposto che purtroppo i servizi non sono presenti. Ci tengo a ricordare che il bar piú vicino ha un orario di apertura ed uno di chiusura, e non sempre questi corrispondono ai bisogni fisiologici dei viaggiatori che, peraltro, pagano il biglietto sempre piú caro. Da inguaribile ottimista e spezzina vera, continuo ad avere la speranza che le cose possano cambiare in meglio.



Giulia Lenzi