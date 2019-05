"Sostegno a Don Vannini, suo gesto rientra nei compiti di un sacerdote"

Gli studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Niccolò V della Spezia al sindaco: "Ha prolungato una polemica sterile che doveva avere un epilogo differente".

in merito alla vicenda delle campane suonate a morto e alle parole che ne sono seguite, come studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Niccolò V della Spezia teniamo a esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno a Don Francesco Vannini, parroco di Nostra Signora della Salute.

Crediamo fermamente che il suo gesto, volto a richiamare i valori di libertà e eguaglianza che hanno animato la nascita della nostra democrazia - in un momento precario come quello che stiamo attraversando - rientri fra i compiti di un sacerdote, da anni impegnato nel campo della solidarietà e dell'integrazione. Per di più, in un luogo cruciale come Piazza Brin, simbolo di libertà e resistenza al regime fascista.

Altresì, riteniamo che il sindaco, nel suo messaggio social, abbia prolungato una polemica sterile che doveva avere un epilogo differente. Perciò, ci auguriamo che ogni ulteriore contrasto possa dissiparsi ed evaporare a favore dell'impegno comune nel ricordare il nostro patrimonio culturale e cooperare per il bene integrale della persona.





Gli studenti

Federico Ratti

Stefano Maneschi

Simona Bonanni

Chiara Currarino

Rosalma Giacomazzi

Ilaria Paita

Federica Andreani

Donatella De Antoni