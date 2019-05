"Sinistra vera alternativa: Cinque Stelle farebbero bene ad avviare un confronto"

- Articolo Uno - MDP è particolarmente soddisfatto dei risultati di Arcola e Vezzano Ligure dove eravamo presenti nelle liste di centrosinistra di questi rispettivi comuni. Abbiamo lavorato per l’unità, per non dividere il popolo della sinistra e si sono ottenuti risultati positivi con due nuovi candidati a sindaco Monica Paganini e Massimo Bertoni. Abbiamo sostenuto la necessità di una discontinuità rispetto alle precedenti giunte di centrosinistra, soprattutto rispetto alla necessaria partecipazione dei cittadini alle scelte.



Il centrosinistra vince anche a Bolano e Castelnuovo di Magra. Si inverte la tendenza rispetto al voto dello scorso anno a Sarzana, nonostante la presenza in campagna elettorale di Giovanni Toti e Giacomo Giampedrone. Un segnale buono per costruire una alternativa alla destra il prossimo anno alle elezioni regionali. Noi, la sinistra, siamo la vera alternativa, non i 5 Stelle, che farebbero bene ad avviare un confronto con la sinistra.



Moreno Veschi, coordinatore provinciale di Articolo 1 - MDP