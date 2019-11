"Sindaco perché non ha mai accettato il dibattito pubblico chiestole dall'onorevole Orlando?"

- La polemica del Sindaco nei confronti dell’onorevole Orlando ha qualcosa di surreale. Parlando di largo Esceivá Orlando poneva due questioni: la prima quella di garantire la necessaria tutela e autonomia alle Istituzioni e la seconda ha evidenziato che il sindaco è stato smentito categoricamente dal Vescovo della nostra Diocesi.

Per quanto riguarda la prima Orlando si domandava come fosse possibile che l’amministrazione avesse abdicato al proprio ruolo e avesse chiesto un parere (autorevole) ad un soggetto esterno su una questione di competenza comunale. Manifestando altresì preoccupazione per il futuro se tale procedura diventasse una prassi. Condivido pienamente quanto scritto dal deputato.



La seconda, a mio parere ancora più grave, mina la credibilità del sindaco della nostra città. Il Vescovo lo ha smentito pubblicamente. Quindi, ancora prima della questione di merito, ciò che è grave ai miei occhi è il fatto che il sindaco abbia fatto una dichiarazione non confermata da S.E. il Vescovo. Sindaco vuole chiarire o vuole cambiare discorso? Le faccio un’altra domanda, ma perché non ha mai fatto il dibattito pubblico che più volte Le è stato chiesto dall’Onorevole Orlando? Per una volta provi a rispondere Lei perché è da Lei che aspettiamo risposte.



Per noi signor Sindaco Largo Escrivà non è l’ombelico del mondo, ma per noi un Sindaco che non tutela l’autonomia dell’Ente che pro-tempore rappresenta e che pubblicamente rilascia dichiarazioni smentite dopo poche ore rappresenta un problema di cui occuparsi.



Il consigliere comunale Partito Democratico

Dina Nobili