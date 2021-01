"Siete costretti a lavorare in condizioni estreme e non vi siete dimenticati mai dei pazienti"

- È proprio vero che le cose non si capiscono fino a che non si vivono.sono stata ricoverata 8 giorni nel reparto di otorinolaringoiatra che è stato assemblato con ortopedia.mi sono trovata in mezzo ad uno scenario fatiscente: ospedale che cade a pezzi, personale che lavora in condizioni non favorevoli, contagi Covid.

Insomma un vero massacro e in tutto questo i dottori, gli infermieri e gli operatori socio sanitari sono andati avanti continuando a lavorare, pensando ai pazienti, facendo turni massacranti. Non hanno guardato nè orari nè stanchezza.

Volevo ringraziare infinitamente il dottor Riccardo Fazio per le sue capacità e la sua attenzione al paziente e in egual modo anche la dottoressa Maria Cavezza e al dottor Ciardo che mi ha seguito passo dopo passo.

Un ringraziamento doveroso a tutti gli altri medici



Fulvia Cataldo