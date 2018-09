"Si ricordano della scuola di Cadimare solo durante il periodo elettorale"

- Buongiorno,

scrivo per portare la vostra attenzione alla situazione dell'edificio in oggetto.



Il Comune della Spezia sembra ricordarsene solo durante il periodo elettorale, quando i cittadini si presentano al voto in uno stabile abbandonato e fatiscente. L'edificio posto in splendida posizione potrebbe essere riqualificato visto che come scuola sarebbe molto funzionale per gli abitanti della zona e zone limitrofe, altrimenti potrebbe essere valutato come struttura turistica o funzionare come casa di accoglienza per persone bisognose. L'edificio versa in condizioni pietose ormai da molti anni, il Comune aspetta che crolli??



Grazie e saluti



Lettera firmata