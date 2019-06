"Serve una potatura meno drastica, l'ombra è fondamentale"

- Buongiorno,



Rete Ferroviaria Italiana non realizza manutenzione ordinaria del verde ma solo straordinaria e in piena estate pota drasticamente gli alberi di una scarpata mettendo a rischio piante di Ligustrum lucidum che creano una benefica ombra su Via delle Fornaci e, peggio ancora, anche l'esistenza di un magnifico Pioppo nero ormai secolare.

E' quanto sta succedendo in località Vappa. Siamo un gruppo di cittadini alquanto preoccupati da quella che giudichiamo una iniziativa inutile e dannosa. Le piante di Ligustro infatti non gravano di sicuro sulle rotaie, mentre invece, oltre a ombreggiare, realizzano un controllo delle infestanti, in particolare contrastando la diffusione del terribile Ailanto.



Quello che é più grave è che nella giornata di giovedì, è previsto lo stesso trattamento per il pioppo secolare posizionato all'inizio di Via delle Fornaci. Sembra che gli operai abbiano avuto l'ordine di tagliare a moncone le piante, e questo ovviamente rappresenterebbe la morte per il maestoso pioppo che rinfresca l'aria, drena il terreno, cura l'anima con il suo stormir di foglie. Non ci è stato dato modo di verificare dell'eventuale esistenza di una verifica di stabilità senza la quale non riteniamo che l'intervento sia in regola.

Chiediamo quindi alla dirigenza di RFI di provvedere ad un intervento mirato e molto più leggero che garantisca la sicurezza della linea ferroviaria, quella delle persone, garantendo al contempo anche i servizi ecosistemici realizzati dalle piante.



Un gruppo di cittadini di Via delle Fornaci e via Vappa