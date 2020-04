"Serandini, grande imprenditore e uomo d'altri tempi"

- Gentile redazione,



apprendo con sconforto della morte di Aldo Serbandini. Lo vorrei ricordare con alcune semplici parole che vi chiedo cortesemente di pubblicare. Ho avuto la fortuna di conoscere frequentare Aldo Serandini, di condividere con lui un tratto della mia vita.



Molti lo ricorderanno come un ottimo imprenditore, fondatore delle più importante aziende marittime e subacquee spezzine, portatore di quel self made man a molti caro... ex palombaro dell'arsenale, aveva fondato e portato avanti la più importante impresa locale di lavori marittimi e subacquei: era un grande imprenditore ma era soprattutto un grande uomo. Lo vorrei ricordare come era, un uomo d'altri tempi, un uomo che suggellava gli accordi con una stretta di mano, un uomo dedito alla famiglia, al lavoro, agli amici.



Un uomo dal cuore d'oro, sempre pronto ad andare in aiuto di chi aveva bisogno. Un uomo di cui oggi sentiremo la mancanza. Alla moglie, ai figli Manuela e Luca, al genero Fabrizio Forma un grande abbraccio. Ad Aldo un sentito ringraziamento per quanto ha insegnato a tanti di noi.

Che la terra ti sia lieve Aldo.



Cordiali saluti



Dott. Walter Bertoloni