"Segnalata a Pasqua, ma nessuno si è ancora occupato della discarica"

- "Ci troviamo difronte ad un degrado incontrollato.

Qualche giorno prima delle feste pasquali alcuni incivili han pensato bene di scaricare degli ingombranti difronte all'entrata della scorciatoia che porta al paese di Ameglia, alta via Ripara, subito dopo il comune. Acam dovrebbe passare il sabato a prelevare gli ingombranti dopo che l'utente ha chiamato e dovrebbero essere messi in strada il venerdì sera. È evidente qualcosa non ha funzionato o più probabilmente siamo difronte ad un abbandono illecito di rifiuti.

Dopo varie segnalazioni sui social, sabato ho denunciato il tutto all'amministrazione comunale ma evidentemente inutilmente, in quanto i rifiuti ingombranti sono ancora allo stesso posto, quasi fossero un'attrazione. Mi chiedo, soprattutto in un periodo d’affluenza turistica sul territorio: perché l’amministrazione comunale rimane impassibile difronte alle denunce del cittadino? Perché l’amministrazione comunale non interviene immediatamente allo sgombro di microdiscariche abusive sul territorio? È forse questo lo stratagemma per attirare i turisti adottato dall'amministrazione comunale amegliese?



Il sindaco auspica la partecipazione del cittadino ma quando c'è la snobba".



Mannoni Maria Silvia