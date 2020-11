- Buonasera,

la città della Spezia fa parte di una regione arancione o sbaglio? Perchè passando da Piazza Brin e da via Milano all'incrocio con via Venezia dalle 18 in poi a tutti vengono seri dubbi. Tanta gente senza mascherina allegramente insieme a bere e fumare, alcuni a passarsi strane bustine. Ieri su un’aiuola un signore urinava senza problemi. Che tristezza.



Stefania