"Se due sagome di cartone son gesti intimidatori Pd guardi cosa fanno i centri sociali"

- Ormai non possiamo fare altro che constatare il totale scollamento dalla realtà del Partito Democratico e dei suoi rappresentanti spezzini. Se due sagome di cartone, un comune nastro segnaletico bianco-rosso e due volantini sono visti come gesti intimidatori, forse il Partito Democratico farebbe bene a studiarsi l'operato dei loro "grandi amici" dei centri sociali che, al posto delle sagome di cartone e dei volantini, usano ben altri "mezzi di comunicazione", specialmente contro gli avversari politici.



Ci chiediamo invece quale posizione intenda prendere il Partito Democratico verso i loro colleghi di Reggio Emilia sotto indagine per fatti molto più gravi di due sagome di cartone e due volantini. Ci chiediamo e chiediamo ai rappresentanti del PD spezzino chi rimedierà ai danni procurati da un sistema marcio e corrotto come quello che sta emergendo dall'inchiesta "Angeli e demoni". Aspettiamo fiduciosi una risposta, anche se pensiamo che non arriverà mai



Forza Nuova La Spezia