"Se ci saranno alienazioni, prima percorsi partecipati"

- L'altra sera il consiglio comunale della Spezia ha approvato il bilancio di previsione. Un bilancio che ha dovuto tener conto della difficile situazione ereditata dalle precedenti amministrazioni, contiene importati segnali di discontinuità rispetto al passato, segnando un'inversione di rotta. Grande attenzione è stata rivolta alla pulizia della città: il sistema sarà migliorato - saranno introdotte le isole ecologiche - e questo senza gravare sulle bollette. D'altra parte in questi primi mesi di amministrazione abbiamo dimostrato quanto contino per noi certi temi, basti pensare alle pulizie settimanali nei quartieri".



Si è fatta tanta polemica, ma il bilancio di fatto non prevede vendite, né soprattutto prevede che vengano già impegnate risorse derivanti da eventuali future cessioni. Diversamente, il bilancio crea le condizioni per arrivare alle vendite. E prima di ogni eventuale alienazione saranno impostati percorsi di partecipazione e condivisione con la cittadinanza. Gli oltre 17 milioni di euro che l'amministrazione ha deciso di investire nelle periferie e la manovra da 600mila euro per le mense e le rette degli asili. Un bilancio che mostra concreta sensibilità verso i più deboli e le famiglie.

L'attenzione destinata dal bilancio alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, un tema che esiste da sempre. Non è che le strutture sono diventate a rischio improvvisamente: le sono da tempo, lo si è sempre saputo, ma la questione finora non era mai stata affrontata. Noi invece abbiamo deciso di mettere a bilancio le risorse necessarie per la sicurezza dei bambini.



Andrea Costa

Noi con l'Italia - La Spezia popolare