"Sdegnati dalla volontà del sindaco di vendere la scuola di Via Firenze"

Il Comitato dell'Umbertino boccia l'idea: "Lo dicemmo due anni fa con Federici, lo ribadiamo oggi con Peracchini".

- "Il Comitato Quartiere Umberto I apprende con forte sdegno che la giunta Peracchini intende portare a compimento il disegno della passata amministrazione di chiudere, vendere o trasformare in ostello la scuola per l’infanzia di Via Firenze. Siamo contro quest’idea scellerata e lo abbiamo già espresso da un paio di anni fa con un'ampia mobilitazione: di fronte alla riproposizione di quella stessa intenzione non può che ribadire oggi lo stesso concetto". Il presidente del Comitato Jacopo Schiffini e la segretaria Antonella Coppelli chiariscono immediatamente il punto di vista del quartiere e chiedono al primo cittadino un totale ripensamento di quell'idea, storicamente contestata: "L’edificio che ospita la scuola deve mantenere questa funzione. Il quartiere ha bisogno di veder salvaguardati i suoi, luoghi di socialità, di crescita e formazione. Se ci sono interventi da fare per la manutenzione, un’amministrazione rispettosa dei cittadini deve eseguirli. E non ricorrere alla scappatoia di dismettere un edificio che ospita una scuola. Troviamo inaccettabile che ci si venga a raccontare, come tentò maldestramente l'ex sindaco Federici, che la vendita o la trasformazione in ostello di questa scuola sia la condizione per consentire interventi migliorativi per il nostro quartiere. È un’assurdità e una presa in giro che rinviamo al mittente". Il Comitato invita pertanto caldamente il sindaco Peracchini a revocare questa decisione e a mantenere in funzione la scuola di Via Firenze: "Diversamente, la nostra contrarietà al provvedimento non potrà che tradursi in una convinta mobilitazione esattamente come due anni fa".