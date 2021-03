- Buongiorno,

nessuna zona decentrata della città di Sarzana è ormai priva della propria discarica, ora tocca a Battifollo. Rifiuti, scarti di lavorazioni edilizie, pneumatici, pc, stampanti, bottiglie, plastica e, per non far mancare nulla, le stelle di Natale ormai appassite. Purtroppo un chiaro segno che la città è abbandonata, che non vi è controllo del territorio e che gli incivili hanno la meglio.





Gaetano Castello