"Sanità, 18 cuori (dei primari) oltre l'ostacolo..."

- Pieno ed incondizionato appoggio ai 18 primari che hanno avuto il coraggio di evidenziare le problematiche da cui e' affetta la nostra ASL 5.

Possiamo essere stati, o potremo essere, in civile disaccordo su altre questioni, ma su quelle sollevate dai 18 dirigenti sanitari siamo pronti a scendere in piazza, sperando di averli al nostro fianco !

Sarebbe inoltre sciocco e controproducente che la dirigenza dell'ASL non ascoltasse le parole di chi e' in prima linea per l'assistenza ai malati; parole peraltro espresse in toni pacati e costruttivi.

Qualsiasi comandante sa bene che gli ufficiali e la truppa sono il ganglio portante di qualsiasi strategia.

Non osiamo credere che la dirigenza ASL abbia intenzione di "censurare" in qualche modo i firmatari della lettera; se così facesse, andrebbe contro gli interessi dei cittadini che, come noto, sono pazienti in ospedale, ma anche soci finanziatori del servizio sanitario regionale, cioè quelli che pagano anche gli stipendi di direttori locali o regionali.



Ci meravigliamo, invece, della mancata adesione degli altri 12 primari. Non riusciamo, infatti, a capire come non abbiano colto il malessere di tutti gli operatori - medici, infermieri, tecnici, ausiliari - della sanità spezzina; basta recarsi in un qualsiasi reparto per rendersene conto.



Per noi del MANIFESTO, l'iniziativa dei 18 primari e' fondamentale.

Conferma, se mai ve ne fosse stato bisogno, la correttezza delle nostre analisi (sulla mancanza di risorse, sull'eccessivo accentramento regionale, sulla dequalificazione del personale, sulla mancanza di primari in reparti strategici).

Rappresenta poi la necessaria unità di intenti tra cittadini ed operatori; unità fondamentale per pretendere dalle istituzioni regionali il riequilibrio delle risorse per la nostra ASL rispetto alle altre AASSLL della Regione.



Sulle questioni strategiche sollevate da noi del MANIFESTO, ma ora anche da molti primari, dopo l'adesione al nostro documento dell'Associazione dei Medici Ospedalieri (ANAAO) - dell'associazione degli anestesisti (AAROI), dell'ordine degli infermieri, dei tecnici della radiologia, di associazioni e comitati e di tante sigle sindacali, oramai all'appello mancano solo almeno altri tre soggetti importanti : i nostri Sindaci in maniera compatta (senza distinzioni "di parte") - l'Ordine dei Medici - e le tre organizzazioni sindacali più rilevanti





MANIFESTO per la SANITA' LOCALE

INSIEME per una SANITA' MIGLIORE



Aderenti al MANIFESTO alla data odierna

AAROI (sindacato anestesisti) - ANAAO (associazione medici e dirigenti del SSN) - AVIS provinciale - Cittadinanzattiva - Confederazione dei centri liguri per la tutela del malato - CONFSAL (confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) - Crescere il Domani - Federspev (federazione sanitari pensionati e vedove) - Legaconsumatori ACLI - LILT (lega italiana lotta ai tumori) - NURSIND - Ordine delle professioni infermieristiche - Pubblica Assistenza Arcola - Sarzana in movimento - SNAMI (sindacato nazionale medici italiani) - SOS sanita' - (TSRM) Tecnici di Laboratorio e Radiologia - Tribunale per i diritti del malato - USB (unione sindacale di base) - Professionisti della sanita' e cittadini