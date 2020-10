"San Nicola così come il campo sportivo: Fezzano merita di riavere i suoi beni"

- Buongiorno,

ho appena letto la lettera di Giovanni sulla chiesa di San Nicola: la considerazione è piu che giusta. Grave tenere in questo stato un reperto storico cosi significativo. Visto che ci sono politici importanti nella amministrazione vorrei aggiungere anche la situazione in cui si trova il campo sportivo, ridotto a parcheggio e in una condizione pietosa. Anche questo sito fa parte della storia del paese, senza dimenticare l'abbattimento dei pini che non sono rimpiazzati con altre piante. Auguriamoci che ci possano essere interventi che possano restituire queste cose alla popolazione e al paese.



Un lettore