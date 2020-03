"Riorganizziamo San Bartolomeo per accogliere pazienti con sintomi sospetti e in condizioni di positività"

- Torno ancora sulla mia proposta con una sorta di lettera aperta alla dirigenza di Asl5. In un momento di emergenza abbiamo bisogno di adottare soluzioni che non siano improvvisate ma ragionate e che facciano parte di un piano complessivo. Gli interventi chirurgici programmati, a causa del Coronavirus, sono stati giustamente sospesi. La vocazione dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana è dunque venuta, temporaneamente, meno.

L'Ospedale Sant'Andrea della Spezia, invece, deve essere mantenuto in piena efficienza per tutte le urgenze non interessate dal Covid19.



Alla Spezia si fanno interventi chirurgici in emergenza, c'è una medicina d'urgenza, un reparto di emodinamica fondamentale per gli infartuati, la nefrologia, la traumatologia, la degenza oncologica, un reparto psichiatrico, la pediatria, la neonatologia e le uniche sale parto della provincia.

È fondamentale, quindi, mantenere quel presidio "pulito" e creare un ospedale specifico per ospitare e curare i pazienti positivi al Covid19.



Il nosocomio sarzanese è la struttura ideale in cui far confluire tutti i pazienti con sintomi sospetti e in condizioni di positività. Siamo davanti a un monoblocco modulare dotato di un pronto soccorso, di un reparto di pneumologia, della diagnostica per immagini e di una rianimazione che, ovviamente, dovrà essere opportunamente ampliata.



Certo di una considerazione positiva invito il Commissario di Asl5, la dottoressa Troiano, a non perdere tempo. Individui nel San Bartolomeo un presidio Covid. In questo modo possiamo fornire un vantaggio enorme alla sanità spezzina sia in termini organizzativi sia logistici, senza dimenticare che in tal modo si concentrerà in un unico plesso il personale operativo già fin troppo, purtroppo, sotto organico.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa