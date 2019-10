"Rifiuti abbandonati ovunque ma nessuno fa niente"

- Negli ultimi due anni ma soprattutto nell’ultimo c’è stata un’impennata di rifiuti abbandonati o lanciati da auto o camioncini su tutte le strade extraurbane di Castelnuovo, Sarzana Ameglia e Lerici, nessun borgo escluso.

Sono aumentate anche le microdiscariche con rifiuti di ogni dimensione. Il problema non è solo che questa roba viene lanciata e nessun provvedimento verso chi sporca, ma ancora peggio non viene rimosso nulla. La pulizia di strade e canali è spesso completamente assente. Han voglia a dire 'ripuliamo i mari', ma se prima non teniamo pulita casa nostra sarà ben difficile. Le istituzioni fanno poco o nulla, zero pubblicità progresso in questa direzione. Sono un amante della natura e mi piange il cuore vedere questo menefreghismo a 360°, dovrebbe piacere a tutti vivere in luoghi belli puliti e basterebbe veramente poco per farlo. Questo è un problema enorme della nostra vallata.



(mail firmata)