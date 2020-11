"Resti delle colazioni abbandonati sulle scalinate della cattedrale. Una nuova brutta abitudine"

- Gentile redazione,



spesso mi capita di passare dalle scalinate che collegano Via Veneto alla Cattedrale di Cristo Re. Non ho potuto fare a meno di notare che in molti lasciano i propri rifiuti a ridosso delle balaustre e delle ringhiere. Proprio questa mattina ho visto un uomo che si è fermato a consumare la propria colazione nel piano ammezzato tra una scalinata e l'altra. Ha sorseggiato con cura il suo caffè e poi, appena ha notato che mi stavo allontanando è andato via in tutta fretta lasciando lì i resti della sua colazione. Spiace notare che questo comportamento si stia manifestando sempre più spesso da parte di tanti: giovani e meno giovani. Certamente, non poter consumare seduti al bar è una limitazione ma l'educazione e il senso civico dovrebbero superare la pigrizia. Non si può pensare che ci sia sempre qualcuno che pulirà al posto nostro.



Grazie della cortese attenzione,

Lettera firmata