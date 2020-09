- Buongiorno,

leggo articolo inerente il fatto che negoziante preso a aprire negozo nonostante fosse in quarantena. Tra le righe leggo che alcuni ragazzini sono stati fermati e redarguiti per la mancanza della mascherina. Non sanzionabili per la giovane età.

Ma una volta non si prendevano i dati e i genitori dovevano pagare la multa?

Cosa è cambiato ora?



grazie

J.