"Raccolte anche le firme, quel tombino ci ha veramente esaurito"

desidererei gentilmente segnalarvi che, come ogni anno, sta accadendo che nonostante le diverse segnalazioni fatte ai vigili urbani e all'ufficio del Comune di competenza, il tombino in via Carducci, all'altezza dell'incrocio di via Gianturco davanti a negozio di Mobili Guastini, il tombino richiede manutenzioni in quanto da qualche settimana sta recando nuovamente rumore continuo a causa dello spostamento. Il quartiere è veramente esausto, abbiamo anche raccolte anche delle firme.



