"Qui ogni volta che piove si allaga tutto"

- Buongiorno,

sono un cittadino che abita in Via Brugnato a Fossamastra, purtroppo da tanti anni, ogni volta che piove si allaga la strada provocando gravi disagi ai residenti e alle comunità presenti. Il problema è stato esposto al Comune dal Comitato del quartiere con la promessa che il problema venisse risolto. Dai tombini, quando c'è vento da Sud e piove, entra in strada il mare distante poche centinaia di metri allagando la strada: mi hanno raccontato che questo allagamento anni fa non accadeva perché in banchina fronte mare c'era un sistema di tubazione a collo d'oca che si è rotto dopo un urto con una imbarcazione. Questa estate, fino a pochi giorni fa, sono stati effettuati i lavori di predisposizione della rete fognaria non presente nel quartiere, nell'occasione perché non hanno fatto i lavori? Interessa solo prendere i soldi dai poveri cittadini e basta... siamo in un quartiere dimenticato, sporco e abbandonato.



Cordiali saluti

Salvatore Costagliola