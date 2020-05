"Quanto ci costa l’aiuto di uno Stato impegnato in Libia dove opera per il nostro fabbisogno energetico l’Eni?"

- Quando è stata liberata Silvia Romano, ho scatenato un putiferio su Facebook sostenendo che chi va in paesi a rischio deve partire coperto da assicurazione contro i danni che può subire. Tante approvazioni ed altrettante critiche. Mi pare che la lettera di Giorgio Pagano che, essendo cooperante internazionale, conosce situazione e modalità chiarisca la cosa. Però, nella ridda di commenti che ci sono stati mi pare che non si sia abbastanza considerato che alla liberazione della giovane hanno concorso non poco i servizi segreti turchi. Quanto ci costa in termini politici l’aiuto di uno Stato impegnato non distante da noi in Libia dove opera per il nostro fabbisogno energetico l’Eni?



Alberto Scaramuccia