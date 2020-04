"Quando verranno distribuite le mascherine ad Ameglia?"

- Buongiorno,

abito nel comune di Ameglia, spesso leggo nelle pagine del vostro giornale interventi del sindaco del mio comune, quindi scrivo a voi, sperando che legga anche lui. Quando verranno distribuite le mascherine sul nostro territorio? Perchè ad oggi qui a Ameglia zona Cafaggio per intenderci, non ne sono ancora arrivate; cosa ancora più bizzarra che se si va in farmacia ad acquistarne te ne danno in un sacchetto di carta, solamente due: io mi chiedo, e se in casa siamo in quattro? Devo tornare in farmacia il giorno dopo per prenderne altre due? È al quanto assurdo.



Tra l’altro sono a conoscenza di certi quartieri alla Spezia dove le farmacie sono rifornite e vendono mascherine a pacchi. Io a Spezia non posso andare, in quanto risiedo nel comune di Ameglia, se mi fermano cosa dico alle forze dell’ordine? Che sto andando a reperire mascherine perché nel mio comune me ne danno due alla volta? Però non devo uscire di casa, perché ci dite che dobbiamo stare a casa, giusto? Insomma… mi pare una situazione tra il ridicolo, la presa in giro, la casualità…



Grazie dell’attenzione



Amegliese stanca