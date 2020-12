Quando mi chiederete i soldi della Tari vi risponderò che ho pagato la Tari sino al 2027! 

- I°Mistero della fede della amministrazione Peracchini:

“Avete chiuso un quartiere e non sono riuscito a vedere una comunicazione che attestasse che i contagi in nel quartiere Umbertino fossero fuori controllo.”



II°Mistero della fede della amministrazione Peracchini: “Avete intitolato una piazza a un vostro venerato, spaccando in due la comunità cristiana spezzina, dicendo di avere prima chiesto al vescovo che si dichiarava favorevole, ma non

sono riuscito a leggere un verbale o una lettera firmata dal vescovo che attestasse tutto ciò. E infatti Sua Eminenza smentì a mezzo stampa di essere stato consultato, rendendo così vano il generoso tentativo di salvataggio tentato in commissione dall’allora assessore Paolo Asti...



III° e Nuovo Mistero della fede della amministrazione Peracchini: "Ora dite che due sigle sindacali su tre non sono disponibili (motivo ?? boh) a essere al momento audite da una commissione consigliare. Tutto questo nel momento in cui centinaia di lavoratori della Call & Call rischiano di perdere il posto di lavoro e c'è una data di scadenza importante, ovvero il 31 dicembre. Ma non si riesce a vedere una mail che attesti tutto ciò e magari motivi questo diniego o richiesta di rinvio…



Le mail non vengono protocollate, si dice, e ancora “si è fatto tutto via telefono” per “Vie brevi” (e divenute tortuose come Via del Cappelletto forse?). Ma che stupidaggini sono queste? Neppure io protocollo le mie mail, ma se qualcuno me ne chiede copia le ho eccome. Figuriamoci se non le ha un ente comunale. Se esistono. Ora mi chiedo: ma a voi il detto"carta canta e villan dorme" non vi dice nulla ? Solo i cittadini devono dimostrare ogni cosa che affermano? Multe pagate comprese?



Voi di questa maggioranza, presidenti di commissione compresi, siete immuni dal dover dare a noi poveri consiglieri di opposizione uno straccio di riscontro di quanto affermate? Se è così ne prendo atto e come cittadino mi adeguo!

Quando mi chiederete i soldi della Tari vi risponderò che ho pagato la Tari sino al 2027!

Fidatevi! L'ho fatto per “vie brevi”.



Massimo Baldino Caratozzolo

Consigliere comunale Gruppo Misto