`Puc decaduto, siamo preoccupati. E la giunta non si è mai confrontata`

Dal levante cittadino perplessità verso l'atteggiamento di Palazzo civico: "Poca differenza con chi c'era prima, ricordiamo che il mancato dialogo affossò il Pd".

- Il nuovo Piano Urbanistico Comunale dovrà contenere miglioramenti anche rispetto al Puc adottato ma lasciato decadere nei termini di procedura per evitare rischi di degradazione ambientale nell’uso del territorio in una citta’ di mare come la nostra. Il fatto che il Puc deliberato dal precedente consiglio comunale (sia pure con i limiti da tutti riconusciuti allo stesso) sia decaduto, continua a suscitare sospetti e processi alle intenzioni circa quello che la nuova giunta ed il nuovo consiglio comunale vorranno decidere sullo strumento urbanistico.



Ed ecco che i toni si alzano da parte dei partiti di opposizione ma anche una parte della civiltà civile, non legata ai partiti politici, la quale vedeva nel nuovo Puc adottato alcuni segnali positivi quali, ad esempio, la limitazione della cementificazione collinare, la destinazione d’uso di alcune aree della costa (evitare per esempio le edificazioni su Calata Paita) e lo stesso intreccio per una migliore convivenza tra porto e città, ovvero una maggiore sostenibilità ambientale e sintonia di integrazione fra i due piani urbanistici come richiama la legge stessa.



Certo è che attualmente la mancanza di confronti e partecipazione che la nuova giunta non ha ancora attivato, a sette mesi dall’insediamento, alimenta nei cittadini, specialmente in quelli che vivono nel levante ovvero a stretto contatto con il porto commerciale, il sospetto che poca sia la differenza tra la giunta uscente e quella insediatasi da poco,ed un atteggiamento simile alla giunta Federici nessuno di noi è disposto ad accettarlo oltre. Se il Partito Democratico ha perduto le elezioni è stato proprio per la mancanza di dialogo con i cittadini e noi abbiamo notato che anche questa giunta tende a sprecare il suo fiato con i portatori di interesse mentre dimentica che i cittadini comuni, quelli che soffrono per il rumore e l’inquinamento dei loro quartieri, sono in effetti la maggioranza dei votanti.



Ecco perché continuiamo ad insistere per un inizio di programma di incontri ma non con l’Autorità di Sistema Portuale, nè con i concessionari e nemmeno con gli operatori portuali bensì con la società civile. Noi vorremmo far capire loro che è molto importante il decoro urbano e la sicurezza ma che esistono anche altre cose di cui devono occuparsi con urgenza la salute dei cittadini che vivono a ridosso di Porto, Enel e Snam; la creazione di posti di lavoro per fare in modo che i nostri giovani non siano costretti a lasciare le loro famiglie. E quest’ultimo obiettivo può essere sostenuto utilizzando nel nostro territorio un progetto finalizzato allo sviluppo, al lavoro e alla salvaguardia ambientale andando anche contro quello che vorrebbero fare i portatori di interessi.