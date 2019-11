"Problemi con la consegna della posta, succede da tempo"

- Buongiorno,



vi scrivo per segnalare il cattivo funzionamento della consegna posta. Sono già vari giorni che trovo, sopra le cassettte postali del palazzo dove abito, varie lettere, indirizzate sia a chi vi risiede, e non infilate nelle rispettive cassette, sia altre lettere con altri indirizzi. Faccio un esempio: poniamo che io abiti in via Veneto 1. Sopra le cassette si trovano lettere con indirizzo via XXIV Maggio 13 e via Veneto 33. In pratica il postino non legge nemmeno i nomi dei destinatari e butta il pacco di corrispondenza dove gli capita. Inoltre, se ci fossero delle raccomandate, non suona al destinatario, ma mette direttamente nelle cassette l'invito a presentarsi di persona alle Poste. Per il momento ho provveduto di persona a consegnare qualche lettera di questo genere, avvertendo il destinatario del problema. Tutto ciò è già successo varie volte. Se una persona ha un lavoro, penso che se lo debba tenere stretto, con la difficoltà di trovarlo al giorno d'oggi, altrimenti potrebbe rischiare il licenziamento.



Grazie.

Nico