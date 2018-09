"Presentato un anno fa progetto per i sentieri del Caprione, stiamo ancora aspettando"

- Che ci possano essere comuni illuminati al di fuori del Parco di Montemarcello Magra Vara, frutto di una continuità di politiche del passato, non può essere che positivo. Ma credo che la richiesta di quattro comuni (Ricco del Golfo, Pignone, Castelnuovo Magra e Luni) dimostra quanto siano importanti le garanzie ambientali che un parco può dare.

D’altro canto il parco ha voluto includere anche tre aree verdi di Varese, con strutture annesse nel progetto Gal sugli sport fluviali, vedi progetto canoe. Quindi mi pare che ci siamo fatto carico di coinvolgere comuni al di fuori del parco che però danno una risposta omogenea a tutta la valle.



Non mi sembra questo un parco tanto "farlocco". Pensi piuttosto il consigliere ai milioni di € non utilizzati per il mancato avvio del PSR (2014-2020 sic!) che vede ben ultima la Regione Liguria a livello nazionale nell'attivazionene dei finanziamenti (7% su una media nazionale anch'essa vergognosa del 19%) e poi c’è la prendiamo con Bruxelles.

Questi sono soldi per lo sviluppo agricolo ed ambientale del nostro territorio. Noi abbiamo presentato più di un anno fa un progetto per i sentieri del Monte Caprione (400mila Euro). Stiamo ancora aspettando.