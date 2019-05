"Pregare non è di destra né di sinistra"

- È con rammarico che decido di scrivere in merito alla questione sulla bandiera europea posta sull'altare della chiesa di Piazza Brin. Mi chiedo se chi si è posto il problema asserendo che religione e politica continuano ad andare a braccetto abbia presenziato almeno ad una delle sante messe celebrate da Don Francesco Vannini domenica 26 maggio. Personalmente ero presente e posso asserire che ho estremamente apprezzato il gesto del nostro parroco che in modo molto semplice ma sentito ha invocato la benedizione per il nostro continente e i governanti che sono chiamati ad amministrarlo. Ritengo che pregare non sia né di destra né di sinistra, e aggiungo che di solito le benedizioni sono gradite. Ribadisco il mio profondo rammarico, mi chiedo se d'ora in poi sia necessario chiedere il permesso anche per pregare. Trovo assurdo tutto quello che è stato detto in merito alla questione e mi auguro che d'ora in poi si entri nel meraviglioso santuario di Piazza Brin con l'unica e vera intenzione con cui si debba entrare: pregare



Tiziana Cecchinelli