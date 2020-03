"Poca informazione e lavori al rilento: la Val di Vara ringrazia..."

- "Buongiorno vi scrivo per denunciare la vergognosa gestione dei lavori nella galleria di Marinasco alla luce dello slittamento dell’apertura. Credo sia superficiale ribadire quanto sia importante l’uso di questa infrastruttura per tutti gli abitanti del Val di Vara, per i quali la chiusura anche parziale crea grande disagio.

Dall’inizio dei lavori si vedono pochissimi lavoratori, in molte giornate non si vede nessuno lavorare, inoltre il venerdì pomeriggio già il traforo viene aperto e per tutto il weekend.

In un paese normale i lavori in un’arteria così importanti verrebbero eseguiti h 24 e soprattutto di notte o appunto nel week end, in modo da abbreviare tempi e disagio alla cittadinanza, in particolare a chi il traforo lo usa a fini lavorativi.

Disarmante il silenzio del mondo politico e il totale lassismo con cui viene gestita l’informativa alla popolazione.

Grazie infine da tutti gli abitanti della media e alta Val di Vara per aver mantenuto invariato il costo (vergognoso) della tratta autostradale La Spezia-Brugnato, unica alternativa alla chiusura della galleria".



Francesco Figoli