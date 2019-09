"Piu' che di parcheggi servirebbero corsi obbligatori di educazione civica"

- Buongiorno

ho letto con interesse l'articolo riguardante l'argomento parcheggi a Montepertico. Sebbene sia un iniziativa lodevole, la considero un palliativo, e spiego anche il perche': a Montepertico serviranno anche parcheggi e comunque quelli attuali sono idonei per chi ci abita, ma serve controllo. Il controllo che sta mancando ogni benedetta volta all'entrata/uscita degli studenti del Liceo Artistico. Io abito quasi di fronte, e posso garantire che anche con i parcheggi, la gente continuerà a posteggiare sui marciapiedi, in doppia fila all'approssimarsi dell'incrocio, come ha sempre fatto. E siamo fortunati che ci sono i cancelli davanti alla scuola altrimenti entrerebbero tranquillamente dentro. Le uniche volte che questa via non e' stata martoriata da strombazzamenti e ingorghi biblici e' quando c'è il vigile di quartiere che pazientemente dirige il flusso a salire e scendere. Alla fin fine piu' che i parcheggi servirebbero dei corsi obbligatori di educazione civica per tutti.



Saluti



(Lettera firmata)