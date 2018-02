"Perchè anche alle Cinque Terre non si concretizza una sana integrazione in cambio di un concreto aiuto?"

- Questa mattina sono passato per caso a Santo Stefano zona industriale, e mi è balzato agli occhi un gruppo di ragazzi di colore intenti a lavorare a bordo strada. Tempo fa li avevo già visti in una altra zona sempre di Santo Stefano e ho notato un generale miglioramento per quel che riguarda la manutenzione ordinaria del bordo strada.



Quale migliore integrazione è questa, associata ad un piccolo ed onesto lavoro, in cambio temporaneo di vitto e alloggio? Non posso che positivamente condividere questa iniziativa della quale non conosco i particolari organizzativi, che sicuramente dietro al lavoro ci sono. Possibile che non si possa implementare ed espandere l'iniziativa anche ad altri piccoli paesi quali le Cinque Terre, le cui strade provinciali hanno bisogno urgente di interventi di manutenzione?



Credo che possa essere una valida iniziativa avvalersi dell'aiuto di questi ragazzi arrivati in Italia da paesi poveri e sottosviluppati. Una fortuna per loro imparare un lavoro pur umile che sia, in cambio di un adeguato trattamento, a proposito quanti italiani andrebbero a pulire cunette e a tagliare l'erba a bordo strada.



Nicola Busco