"Per usare di più le biciclette servono luoghi sicuri dove parcheggiarle"

- Buongiorno,



questo periodo di emergenza porterà, anche quando la normalità, e speriamo presto, sarà ritornata, ad un cambio di abitudini che, in alcuni casi, potranno influire in maniera benefica sulla nostra vita. Mi riferisco, a tal proposito, ad un aspetto che riguardala la mobilità. Logicamente il mio discorso non potrà riguardare tutti coloro che abitano nell'hinterland spezzino, né coloro che si devono spostare quotidianamente dal centro verso zone periferiche più distanti. Pero' potrà riguardare un notevole numero di persone che si muovono nelle zone centrali e nell'immediata periferia. Mi riferisco all'uso della bicicletta, che, anche dai media, in questo periodo, è stata additato come il miglior mezzo di circolazione. Posso dire però, che l'uso di questo mezzo è fortemente penalizzato da numerosi fattori, il piu' importante dei quali è il luogo dove lasciarla. La risposta piu' semplice potrebbe essere quella di parcheggiare la propria bicicletta nelle rastrelliere predisposte dal Comune. Beh, provate a lasciarla li' tre o quattro giorni e vedrete che fine fara. Cosi', anche alle tante persone a cui piacerebbe usare la bicicletta per i propri spostamenti, passa la voglia. Inoltre rigidissimi regolamenti condominiali non permettono l'uso degli androni dei portoni di poter lasciare le comode due ruote. Il decoro deve essere rispettato in virtù poi di chissà quale scala di valori, attraverso minacciosi cartelli di avvertimento. Quello che mi permetterei di consigliare a chi possa avere a cuore la questione è, nelle prossime riunioni condominiali ed in nome di una tolleranza ecologica, di discutere e di trovare, sempre che sia possibile, una risposta ad un tema decisamente interessante.



Sabino