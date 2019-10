"Per Piazza Cavour serve un parcheggio collegato con i bus elettrici"

- Dobbiamo realizzare un mercato moderno, un mercato funzionale, un mercato con più servizi, con orari più elastici, con banchi nuovi e moderni, una piazza con chiusure laterali, una piazza che possa diventare nuovamente il volano dell'economia, cuore pulsante della città, porta d'ingresso per i turisti, punto di ritrovo di tutti gli spezzini.



E' fondamentale studiare un piano di marketing mirato, per promuovere la piazza, bisogna investire sulla comunicazione: Piazza Cavour deve diventare un'attrazione turistica! Dobbiamo metterci tutti la faccia, dobbiamo metterci tutti in gioco, ma soprattutto dobbiamo mettere da parte ogni divisione, perchè questo obbiettivo signori, si può raggiungere solo se la città, voi e noi, facciamo gioco di squadra.



Dobbiamo riportare il baricentro del business economico in centro città, e per farlo sarà fondamentale che piazza Cavour torni ad essere il cuore pulsante del commercio cittadino. Sarà importante e fondamentale studiare e creare in città un parcheggio, con almeno 300 posti a rotazione l'ora (dalle 8 alle 20 equivale a 3.600 parcheggi), destinati alla clientela del mercato e dei negozi del centro storico. E tutti i parcheggi di interscambio della città collegati al mercato tramite bus elettrici.



Bryan Herdocia



(Operatore Piazza Cavour)